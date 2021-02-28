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Разведка США переписала собственный доклад об убийстве журналиста Хашукджи 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 19 часов назад
Разведка США переписала доклад об убийстве Хашукджи
Фото: Reuters
Вскоре после того, как был опубликован доклад разведки США об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи, он был без каких-либо объяснений заменен другой версией, где были удалены имена трех человек, которые изначально считались замешанными в произошедшем, сообщает телеканал CNN.
Как уточняет телеканал, три имени исчезли из списка лиц, которые, как утверждается, «участвовали, отдавали распоряжения или были иным образом замешаны или ответственны за смерть Джамаля Хашукджи»: Абдулла Мохаммед Альхорини, Ясир Халид Альсалем и Ибрагим аль-Салим, передает РИА «Новости».
Первый, по словам человека, знакомого с внутренней работой разведки Саудовской Аравии, является братом генерала Абдул-Азиза бин Мохаммеда аль-Ховрейни, министра, возглавляющего управление государственной безопасности. Абдулла Мохаммед Альхорини фигурирует в саудовских отчетах как помощник начальника по вопросам государственной безопасности в борьбе с терроризмом.
Офис директора национальной разведки США отказался пояснить, почему эти имена были в списке изначально.
«Мы разместили исправленный документ на веб-сайте, поскольку первоначальный ошибочно содержал три имени, которые не должны были быть включены», — заявил CNN представитель офиса директора национальной разведки.
При этом в пятницу до того, как изменение заметили, высокопоставленный чиновник администрации заявлял, что доклад не содержал новой информации. По его словам, эта информация была известна правительству США, и о ней проинформировали избранные комитеты и членов конгресса более года назад.
Напомним, в октябре 2018 года обозреватель американской газеты Washington Post Хашукджи пропал после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позже турецкая проправительственная газета сообщила, что он подвергся пыткам и был обезглавлен. Саудовская генпрокуратура заявляла, что по делу об убийстве Хашукджи задержаны несколько человек, пятерым из них грозила смертная казнь.
Однако в сентябре суд Саудовской Аравии приговорил пятерых из восьми по делу убитого в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года журналиста Джамаля Хашукджи к 20 годам тюремного заключения. Еще двое получили по семь лет тюрьмы. Хатидже Дженгиз, турецкая невеста Хашукджи, назвала фарсом вынесенный приговор.
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В мире , Washington Post , CNN , РИА Новости , Саудовская Аравия , США , Турция
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