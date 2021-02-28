Более миллиона доз вакцины в Германии оказались бесполезными 

Немцы массово отказываются от вакцины AstraZeneca. В стране скопилось уже более миллиона доз этого препарата. В ближайшее время в ФРГ привезут еще 650 тысяч доз непопулярной вакцины. Об этом пишет датское издание Berlingske (перевод Иносми ).

Журналисты издания посетили старый аэропорт Берлин-Тегель, ставший символом европейского скандала. Сейчас его здание отдали под пункт вакцинации AstraZeneca. Однако посетителей там очень мало. Немцы предпочитают вакцину Pfizer-BioNtech, разработанную в Майнце.

«Около 1,2 миллионов доз вакцины AstraZeneca лежат без дела, потому что немцы, стоящие в очереди на вакцинацию, не хотят ими прививаться. В то время как весь мир жаждет вакцины, а британский штамм коронавируса привел к тому, что карантин в Германии продлили на неопределенный срок, власти не могут найти применение сотне тысяч доз вакцины, уже имеющихся в их распоряжении», — сообщает Berlingske.

Нежелание прививаться вакциной от AstraZeneca превратилось в огромную проблему.

В эти выходные немецкое правительство рассчитывает получить еще 650 тысяч доз, На складах окажется уже почти 2 миллиона доз.

Проблема ежедневно иллюстрируется почти пустыми автобусами, которые идут к аэропорту Берлин-Тегель. На другом конце Берлина, в концертном зале «Арена», тоже переоборудованном в центр вакцинации, можно увидеть, как немцы толпами идут на прививку вакциной BioNTech.

Это демонстрирует полный провал политики вакцинации в ЕС

Многие считают вакцину от AstraZeneca просто дешевым товаром, который распродают со скидкой. BioNTech — более дорогая вакцина, и ее эффективность выше. Она производится в сотрудничестве с американской фармацевтической компанией Pfizer

По данным последнего опроса, 84% немцев предпочитают BioNTech. 5% готовы привиться вакциной Moderna. 8% ответили «не знаю», и лишь 3% выбрали AstraZeneca.