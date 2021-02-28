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Байден может принять участие в саммите «Крымской платформы» — Джемилев 

Украина.ру 30 минут назад
Украина решила пригласить Байдена на саммит «Крымская платформа»
Фото: Reuters
Власть Украины работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите «Крымской платформы». Об этом 27 февраля заявил один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Мустафа Джемилев, передает «Страна».

«Есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите "Крымской платформы", проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве», — сказал Джемилев.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей полуострова Крым.

«Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие (присоединиться — ред.). Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23 августа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать», — заверил Джемилев.

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Создание так называемой «Крымской платформы», в рамках которой Киев надеется вести переговоры по возвращению Крыма под свою юрисдикцию, инициировал Зеленский. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам.
По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно, так как полуостров стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ
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В мире , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Мустафа Джемилев , Меджлис крымскотатарского народа , Совет Европы , Киев , Республика Крым , США
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