По словам Джемилева, американский президент может принять участие в международном саммите «Крымская платформа», проведение которого намечено на 23 августа в Киеве.

«Многие страны мира, в том числе государства Совета Европы, США уже выразили согласие присоединиться. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены в этом году на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в частности, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. В любом случае, над этой темой мы очень тщательно будем работать», — сказал Джемилев.

По его словам, вопрос мирного урегулирования на Донбассе решается за счет Минских соглашений, и Украина хотела бы инициировать похожий процесс в отношении Крыма, однако власти России «вообще не хотят обсуждать» его.