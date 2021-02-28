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Москва

Украина понадеялась на участие Байдена в «деоккупации» Крыма 

Lenta.ru 26 минут назад
Один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев понадеялся на участие президента США Джо Байдена в «деоккупации» Крыма, пишет издание «Крым. Реалии».
По словам Джемилева, американский президент может принять участие в международном саммите «Крымская платформа», проведение которого намечено на 23 августа в Киеве.

«Многие страны мира, в том числе государства Совета Европы, США уже выразили согласие присоединиться. Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены в этом году на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в частности, и Джо Байден 23-го числа будет здесь. В любом случае, над этой темой мы очень тщательно будем работать», — сказал Джемилев.

По его словам, вопрос мирного урегулирования на Донбассе решается за счет Минских соглашений, и Украина хотела бы инициировать похожий процесс в отношении Крыма, однако власти России «вообще не хотят обсуждать» его.
Официально о намерении Байдена принять участие в «Крымской платформе», которая была организована по указу украинского президента Владимира Зеленского, пока не сообщалось.
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В мире , Видео , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Мустафа Джемилев , Меджлис крымскотатарского народа , Совет Европы , Киев , Республика Крым , США
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