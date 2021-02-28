NI: Москва исключает повторение «унижений» времён Горбачёва 

Россия не пойдёт на такие уступки Западу, из-за которых стране второй раз придётся испытать унижения, подобные тем, что были во времена позднего СССР в период правления Михаила Горбачёва

Об этом заявил издатель и генеральный директор американского журнала National Interest Дмитрий Саймс . Он отметил, что Москва хотела бы отмены антироссийских санкций или их смягчения.

Не стоит ожидать, что это смягчение произойдёт без подлинной взаимности со стороны Москвы. Чтобы этот план сработал, не следует ожидать, что Москва пойдёт на серьёзные уступки в пустых надеждах на то, что взаимность Запада проявится позже. Этот сценарий похож на произошедшее во времена Горбачёва. Настаивать на том, чтобы Москва повторила то, что многие россияне считают неудачным и унизительным подходом, значило бы путать желаемое с действительным, — подчеркнул издатель.

Санкции должны лишь побуждать Россию «к более гибкому поведению», а не изолировать её и ослаблять, считает Саймс.

Он добавил, что будущее отношений Москвы и Вашингтона зависит от выбора Белого дома. Если там решат ставить на свою безусловную гегемонию в мире, то Россия, несомненно, окажется важным препятствием этому, готовым бросить вызов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон намерен усилить «сдерживание» России в Восточной Европе с помощью нескольких инициатив. В частности, упор будет сделан на многонациональные военные учения, разработку крылатых ракет большой дальности и средств наблюдения в стратегически важных районах. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.