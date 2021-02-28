Доминикана решила отгородиться от Гаити стеной 

Президент Доминиканской республики Луис Абинадер анонсировал строительство стены на границе с Гаити для борьбы с незаконной миграцией и трансграничной преступностью. Об этом он заявил в ходе выступления перед парламентом, которое опубликовано на странице главы государства в Twitter

Он пообещал, что во второй половине 2021 года будут усилены меры безопасности на границе с соседней страной. Они будут сочетать физические и технологические средства, в том числе двойную стену на наиболее конфликтных участках, в дополнение к датчикам движения, камерам распознавания лиц, радарам и инфракрасным системам.

По прогнозам доминиканского лидера, эти ограничения позволят в ближайшие два года положить конец нелегальной миграции, незаконному обороту наркотиков и транзиту краденого транспорта.

Бывший президент США Дональд Трамп обещал построить стену на границе с Мексикой в ходе своей предвыборной кампании в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены. Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден остановил строительство стены.