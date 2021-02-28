Пашинян вышел к народу и попросил прощения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал соотечественников выйти 1 марта на митинг в его поддержку. Акция пройдет на площади Республики в Ереване

«Завтрашним митингом мы должны прежде всего подтвердить решимость нашего общества и народа защищать гражданский, демократический, конституционный порядок. Речь идет не о защите этого правительства или моей власти, а речь идет о власти народа. У меня в Армении нет власти как таковой, власть есть у народа, который делегировал мне эту власть на какой-то срок, он и решит, на какой», — сказал Пашинян в прямом эфире в Facebook ( перевод по «Гала-ТВ»).

Ранее военные Армении потребовали отставки главы правительства. Это произошло после того, как он уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Тирана Хачатряна. Пашинян назвал это попыткой военного переворота и распорядился уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна. Однако президент страны Армен Саркисян отказался подписывать указ. За отставку Пашиняна ранее высказывалась и армянская церковь.

НАТО и Обеспокоенность сложившейся ситуацией высказали такие организации, как ООН ОБСЕ , а также ряд стран, в том числе Россия и США. И самое главное — Турция . Последнее, равно как и формулировки заявлений Пашиняна, вызывает определенную тревогу, считает журналист, эксперт по Ближнему Востоку и Южному Кавказу Надана Фридрихсон:

Надана Фридрихсон журналист, эксперт по Ближнему Востоку и Южному Кавказу «Пока рано делать прогнозы, будет ли там очередная революция или, не дай бог, военный переворот, но нервы у многих на пределе. Меня смутило заявление Пашиняна. Он заявил: „Речь не о защите моей власти, а власти народа, который делегировал ее мне“. По сути, изымая лишнее, он говорит: „Государство — это я“. Кто бы мог подумать, что премьера будет поддерживать не кто-нибудь, а Турция. И мы понимаем, почему Анкаре может быть выгоден Пашинян. Потому что Пашинян премьер, который проиграл Карабах. С другой стороны, все-таки гнев людей нельзя недооценивать. И чем больше будет выпадать таких вот моментов, тем больше шансов, что хаос возьмет свое».

Пашинян заявляет, что речь идет о защите конституционного строя, а также о том, что сейчас у него фактически не осталось власти. В этом есть определенное лукавство, так как для организации митинга задействованы очень серьезные силы, говорит ереванский медиаэксперт Тигран Кочарян:

Тигран Кочарян ереванский медиаэксперт «Применен огромный административный ресурс. Партии, которые как-то причастны к властным структурам, будут призваны на площадь. Полнейшая мобилизация идет и во властях Армении через офисы губернаторов, чтобы Пашинян мог сказать, что это народ Армении, что хочу, то и буду делать, а вот ваша армия, церковь и так далее не представляют его интересов. Единственный возможный способ конституционно отстранить Пашиняна — через парламент. Это может произойти, если часть депутатов его фракции присоединятся к оппозиции и они вынесут вотум недоверия Пашиняну».