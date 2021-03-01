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Саркисян получил повторное предложение Пашиняна об увольнении начальника Генштаба 

ТАСС и ещё 7 36 минут назад
Президент Армении Армен Саркисян в понедельник получил повторное предложение премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба ВС Оника Гаспаряна и ответит в установленный срок. Об этом говорится в заявлении президентского аппарата.

"Обоснования непринятия возражений президента были отправлены в аппарат президента вечером 28 февраля и были введены в первый рабочий день — 1 марта. Президент выразит свою позицию по проекту указа в соответствии с частью 2 статьи 139 Конституции в сроки, установленные законодательством (в течение трех дней — прим. ТАСС), — отмечается в сообщении.

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В мире , Видео , Армен Саркисян , Генштаб , ИТАР-ТАСС , Армения
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