"Обоснования непринятия возражений президента были отправлены в аппарат президента вечером 28 февраля и были введены в первый рабочий день — 1 марта. Президент выразит свою позицию по проекту указа в соответствии с частью 2 статьи 139 Конституции в сроки, установленные законодательством (в течение трех дней — прим. ТАСС), — отмечается в сообщении.