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Москва

Премьер Венгрии привился китайской вакциной от COVID 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 27 февраля 2021
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вслед за президентом страны Яношем Адером сделал прививку от коронавируса китайским препаратом от фармацевтической компании Sinopharm, сообщил официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

«Премьер-министр Орбан сегодня получил вакцину против COVID-19 от Sinopharm», — написал Ковач в Twitter.

Сообщение он сопроводил фотографиями, на которых Орбан запечатлен в момент вакцинирования, а также изображением вакцины.
Венгрия одобрила применение "Спутника V" в стране
Напомним, Венгрия одобрила применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для массовой вакцинации населения. В феврале врачи в Венгрии начали вакцинацию населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
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В мире , Видео , Виктор Орбан , Золтан Ковач , Австрия , Венгрия
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