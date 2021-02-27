Премьер Венгрии привился китайской вакциной от COVID 

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«Премьер-министр Орбан сегодня получил вакцину против COVID-19 от Sinopharm», — написал Ковач в Twitter.

Сообщение он сопроводил фотографиями, на которых Орбан запечатлен в момент вакцинирования, а также изображением вакцины.