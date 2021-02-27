Приморский районный суд Одессы во вторник признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.

В центре Киева произошли столкновения между полицией и радикалами

По состоянию на 13.00 мск субботы около тысячи человек собрались на улице Банковой непосредственно возле здания офиса президента Украины. Они держат разные плакаты в поддержку Стерненко, а также с требованиями освободить осужденного. В акции принимает участие в основном молодежь. При этом люди продолжают приходить.

В центре Киева, в том числе на прилегающих к офису президента улицах, находится большое количество полицейских. Однако непосредственно на акции полицейских не много, обстановка спокойная.

В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.

"Правый сектор"* — украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.

* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.