Японцы «признали» потерю Курильских островов 

Читатели японского журнала Shukan Gendai скептически отнеслись к возможности возвращения Курильских островов.

Япония научилась только повторять, как мантру: «Верните острова». Она не в состоянии посмотреть на эту проблему конструктивно, — приводит слова одного из читателей РИА Новости.

Он призвал власти пересмотреть стратегию в отношении России

На «северных островах» уже 80 лет живут русские. Их акватория богата рыбой и морскими ресурсами. Она имеет большое военно-стратегическое значения для РФ, откуда её подводные лодки могут успешно сдерживать противника. О каком возврате островов тут можно говорить? — считает другой житель Японии.

Некоторые пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин не так уж плохо относится к Японии и даже демонстрировал «подобие готовности достигнуть с ней соглашения по территориям». Они подчёркивают, что японские власти сами упустили шанс.

Один из комментаторов добавил, что перспектив возврата островов нет, и призвал японцев не питать по этому поводу иллюзий.

Ранее стало известно, что военные строители планируют возвести на Курильских островах более пятидесяти сейсмостойких объектов. Об этом заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов . Уже ввели в эксплуатацию свыше 25 различных сооружений на архипелаге Большой гряды Курильских островов. На Кунашире подразделение ПВО заступило на дежурство на обновлённую боевую позицию. Кроме того, семь общежитий для личного состава, в том числе на островах Итуруп и Кунашир, сданы в эксплуатацию. Ещё одно планируется достроить в начале 2021 года. Иванов добавил, что новое жильё полностью благоустроено — в комнатах имеется всё необходимое для жизни. В военных городках установлены энергоблоки из дизельных генераторов в модульных автоматизированных котельных.

В ответ на это правительство Японии выразило протест, подчеркнув, что действия России недопустимы и не соответствуют позиции Токио по Курилам.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается, писал NEWS.ru.