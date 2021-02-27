Евросоюз проводит лицемерную политику, принимая санкции в отношении России , антироссийская истерия Брюсселя при поощрении Вашингтона ведет к обстановке холодной войны, считает бывший депутат Европарламента , лидер партии "Греция — другой путь" Нотис Мариас.

"Лицемерие ЕС в очередной раз бросается в глаза в связи с решением совета по иностранным делам ЕС, принятым под пристальным контролем госсекретаря США Энтони Блинкена, о введении новых санкций против России в рамках нового механизма ЕС якобы в защиту прав человека, который является ни чем иным, как копией американского "закона Магнитского", — сказал Мариас РИА Новости.

Главы МИД ЕС 22 февраля приняли решение о расширении персональных антироссийских санкций, которые затронут причастных к аресту Навального. Санкции впервые примут в рамках нового глобального режима санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека, который был принят в декабре 2020 года и пока не применялся. ЕС неоднократно осуждал арест Навального и замену приговора, призывал немедленно его освободить.

МИД РФ назвал решение ЕС цирком и заранее разыгранной историей, предостерег Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметил, что на них последует соразмерный ответ.

По словам Мариаса, министры иностранных дел ЕС 22 февраля решили ввести санкции против России, в то же время продолжая откладывать до календ любые санкции против Турции.

"У них не нашлось ни единого слова против Анкары в то время, когда исследовательское судно "Чесме" в семи милях от Лемноса бросает вызов суверенным правам Греции, то есть суверенным правам государства-члена ЕС. И все это, несмотря на демарш Афин в связи с новыми вызовами Анкары, которая обостряет свои угрозы с проведением крупных военно-морских учений в Эгейском и Средиземном море с участием 87 военных кораблей. Учения под название "Голубая Родина" указывают на их экспансионистские устремления против Греции", — сказал политик.

"Но брюссельское духовенство — это "купленное поле". Лицемерное отношение ЕС вызывает гнев у греческого народа, поскольку он видит, что Брюссель применяет политику двойных стандартов в отношении России и Турции. Брюссель говорит о якобы нарушениях прав человека в деле Навального и закрывает глаза на жестокие нарушения прав человека в Турции, где (президент Тайип) Эрдоган заполнил тюрьмы политическими противниками, а студентов, которые осмеливаются выступить против назначенного Эрдоганом ректора Босфорского университета, жестоко избивают и тащат в суды и тюрьмы", — считает Мариас.

Он добавил, что "продолжение антироссийской истерии со стороны Брюсселя при поддержке и поощрении Вашингтона ведет к обстановке новой холодной войны, которая наносит ущерб миру и прогрессу на европейском континенте". "Таким образом, известное высказывание (Джо) Байдена America is back (Америка вернулась) знаменует поворот к исторически давно устаревшему cold war is back (холодная война вернулась)", — полагает политик.

Президент США Байден на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля заявил о возвращении Америки на мировую арену, назвав сотрудничество с европейскими партнерами "краеугольным камнем". Тогда он заявил, что "Америка вернулась!", добавив, что "трансатлантический союз вернулся, и мы не будем оглядываться назад".