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Названа лучшая валюта для сбережений этой весной 

Майк Габриелян 33 минуты назад
Названа лучшая валюта для сбережений этой весной
Фото: РИА Новости
Доллар назвали лучшей весенней валютой. Американские деньги лучше всего подходят для сбережений, поскольку европейские валюты в ближайшие месяцы потеряют в цене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС „Мир инвестиций“ Дмитрия Бабина.
По его мнению, ослабнет потенциал валют европейских стран, не входящих в зону евро.
»На горизонте 6-12 месяцев потенциал является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими», — спрогнозировал Бабин.
Это касается также валют развивающихся и сырьевых стран, вышедших в 2021 году в лидеры благодаря ралли большинства активов, в том числе товарных.
Бабин отметил, что устойчивые колебания курсов чаще всего происходят из-за обесценения валют или изменения стоимости доллара.
Последние девять месяцев большинство валют значительно подорожало по отношению к доллару. Доходность номинированных в них активов снизилась, почти лишив их премии за риск. Это касается как развитых, в основном европейских, так и развивающихся валют.
«Валюты, которые по-прежнему недооценены по отношению к доллару, несут в себе нерыночные риски — к примеру, рубль, находящийся под давлением геополитических угроз», — сказал эксперт.
На странице «Рамблер-Финансы» можно посмотреть, что происходит с валютой в России, и где самый выгодный курс на сегодня.
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