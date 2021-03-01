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В ЦКПЗ США одобрили вакцину Johnson&Johnson от COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 38 минут назад
В США одобрили вакцину Johnson&Johnson
Фото: вакцину Johnson&Johnson
Специальная комиссия федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США одобрила использование вакцины Johnson&Johnson от коронавируса, сообщают СМИ.
Ее члены проголосовали за то, чтобы рекомендовать использование вакцины Johnson&Johnson американцами старше 18 лет. Вакцину смогут начать распространять, когда глава центров Рошель Валенски утвердит рекомендацию, передает ТАСС со ссылкой на CNBC.
Напомним, управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов минздрава США сообщило, что выдало Johnson&Johnson разрешение на использование вакцины. Вакцину производит Janssen Pharmaceutica — подразделение Johnson&Johnson. Новая вакцина требует только одной инъекции.
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В мире , Садоводство , Минздрав РФ , Johnson & Johnson , ИТАР-ТАСС , Бахрейн , США
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