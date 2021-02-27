Украинцы едва не затоптали пенсионерку при «штурме» секонд-хенда 

На Украине в городе Каменское (бывший Днепродзержинск ) толпа едва не задавила пенсионерку, прорываясь в секонд-хенд в день скидок.

Инцидент произошел накануне, 26 февраля. Видео с открытия магазина опубликовал Telegram-канал «Таймер Одесса»

Поток людей был настолько сильным, что пожилая женщина упала под его натиском. На помощь ей пришли не сразу, пострадавшую подняла одна из посетительниц. Остальные покупатели не обратили на это внимания.

По словам главы Всеукраинской ассоциации дилеров одежды Second Наnd Владислава Мясоедова, на данный момент в секонд-хендах покупают одежду и обувь около 85% украинцев. Украина находится на третьем месте по объему покупаемой б/у-одежды, передает «Царьград»

Ранее в ООН заявили , что в 2021 году на Украине потребуется гуманитарная помощь почти для 2 млн граждан.

Кроме того, международная группа исследователей издания The Lancet спрогнозировала , что к концу столетия численность населения Украины может сократиться на 68% и составить 17 млн человек.