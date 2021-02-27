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Новая партия вакцины «Спутник V» поступила в Сербию из России 

ТАСС и ещё 5 27 февраля 2021
Сербия получила новую партию вакцины «Спутник V»
Фото: ТАСС
Новая партия вакцины от коронавируса "Спутник V" поступила из России в Сербию. Президент республики Александар Вучич в воскресенье вечером лично встретил груз в аэропорту Белграда и поблагодарил власти РФ за поставку препарата.

"Сегодня важный день", — отметил Вучич в беседе с журналистами, говоря о прибытии в страну новой партии "Спутника V". "Российские друзья выполнили все абсолютно вовремя, мы им бесконечно благодарны", — добавил сербский президент. "Я бы особенно поблагодарил президента Путина, я исключительно благодарен ему за помощь сербскому народу и Сербии. Большое спасибо президенту Путину, вам лично, господин посол, всей команде", — заявил также Вучич.

Сербский лидер в очередной раз выразил надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат на своей территории. Вучич сообщил, что в настоящий момент в Сербию, помимо российской вакцины "Спутник V", поступают препараты компаний Pfizer, Sinopharm и AstraZeneca. При этом до сих пор нет ни одной вакцины, переданной по программе COVAX.
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В свою очередь посол России Александр Боцан-Харченко заявил, что российский препарат поступил вовремя, и это способствует бесперебойной вакцинации граждан Сербии. "Верю, что поставка вакцины "Спутник V" поможет процессу вакцинации в Сербии. Что касается производства, то мы приложим все усилия, чтобы к июню Сербия имела возможность расфасовки и дистрибуции вакцины, а, надеюсь, до конца года — и производства вакцины здесь, в Сербии, для всего региона", — сказал российский дипломат.

Вакцинация в Сербии

В настоящий момент 7-миллионная Сербия провела вакцинацию 1,43 млн своих граждан, включая более 511 тыс. вторичных прививок. По показателю вакцинированных на 1 млн населения страна занимает второе место в Европе и шестое место в мире.
24 декабря в Сербии началась вакцинация препаратом американской компании Pfizer. 31 декабря Агентство по лекарствам и медицинским средствам Сербии выдало разрешение на применение "Спутника V", а с 6 января в стране началась вакцинация российским препаратом. 16 января в Сербию доставили первую партию вакцины китайской компании Sinopharm, а 18 января национальный регулятор выдал разрешение на использование китайского препарата.
Российская вакцина пользуется большой популярностью у населения республики. Как заявил ранее посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85% жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы получить именно российский препарат.
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В мире , ЕС , Pfizer , Белград , Вьетнам , Сербия , Уругвай
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