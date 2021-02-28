Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Байден увидел признак близкого конца кризиса 

Прайм и ещё 17 20 минут назад
Байден увидел признак близкого конца кризиса
Фото: © РИА Новости. Михаил Фомичев
Президент США Джо Байден заявил, что с одобрением к применению третьей в стране вакцины от коронавируса "виден свет в конце туннеля", но расслабляться рано.

"Есть свет в конце туннеля, но мы не можем терять бдительность или предполагать, что победа неизбежна. Нужно оставаться настороже, действовать быстро и агрессивно и заботиться друг о друге", — говорится в письменном заявлении Байдена.

Он назвал решение медицинского регулятора FDA "прекрасными новостями для всех американцев" и шагом на пути к окончанию кризиса.
Байден заявил, что на будущей неделе расскажет подробнее о вакцине и о том, что делает администрация для ее внедрения.

"Но я хочу ясно сказать: эта битва далека от завершения. Хотя мы празднуем сегодняшние новости, я призываю всех американцев: продолжайте мыть руки, оставайтесь на дистанции и продолжайте носить маски", — добавил Байден.

Ранее медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson. Теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие — производства Pfizer и Moderna.
Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина — векторная, подобная российской "Спутник V" и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух. Johnson & Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.
Видео дня. Николь Кидман ударили по лицу в Сиднейской опере
Прайм: последние новости
Вакцинацию итальянской певицы "Спутником V" назвали "позором ЕС" Вакцинацию итальянской певицы "Спутником V" назвали "позором ЕС" Трубоукладчик "Северного потока 2" внесен в список санкций США Трубоукладчик "Северного потока 2" внесен в список санкций США США пообещали "не только санкции" в ответ на кибератаки США пообещали "не только санкции" в ответ на кибератаки
Комментарии 10
В мире , Наука и техника , Джозеф Байден , Pfizer , Johnson & Johnson , США
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
00:14
Раздевшуюся на склоне горного курорта в Сочи девушку сняли на видео
Общество
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
00:50
Пенсионерка повалила на землю укравшего сумочку грабителя и попала на видео
В мире Происшествия
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
00:23
Опубликовано видео с избивающей ребенка медсестрой
Происшествия
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
00:10
Погнавшегося за джипом с туристами слона показали на видео
Интернет Общество
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
00:07
Появилось видео нападения детей-«единорогов» на ювелирный магазин
Происшествия
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
01:53
Акцию протеста в Ереване сняли на видео с дрона
В мире Общество
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
00:36
Рэп-концерт в вагоне метро сняли на видео
Общество
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
00:29
Мужчина поджег себя возле телецентра «Останкино» и попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
02:04
Поздравление Путина военнослужащих с Днем Сил специальных операций сняли на видео
Войска Политика
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
00:29
Пожар на газовом месторождении на Ямале показали на видео
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение