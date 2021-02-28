Байден увидел признак близкого конца кризиса 

Президент США Джо Байден заявил, что с одобрением к применению третьей в стране вакцины от коронавируса "виден свет в конце туннеля", но расслабляться рано.

"Есть свет в конце туннеля, но мы не можем терять бдительность или предполагать, что победа неизбежна. Нужно оставаться настороже, действовать быстро и агрессивно и заботиться друг о друге", — говорится в письменном заявлении Байдена.

Он назвал решение медицинского регулятора FDA "прекрасными новостями для всех американцев" и шагом на пути к окончанию кризиса.

Байден заявил, что на будущей неделе расскажет подробнее о вакцине и о том, что делает администрация для ее внедрения.

"Но я хочу ясно сказать: эта битва далека от завершения. Хотя мы празднуем сегодняшние новости, я призываю всех американцев: продолжайте мыть руки, оставайтесь на дистанции и продолжайте носить маски", — добавил Байден.

Ранее медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson . Теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие — производства Pfizer и Moderna.

Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина — векторная, подобная российской "Спутник V" и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух. Johnson & Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.