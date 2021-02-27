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В Швейцарии после прививки от коронавируса умерли 16 человек 

ТАСС 28 минут назад
В Швейцарии после прививки от COVID-19 умерли 16 человек
Фото: Reuters
Швейцарское агентство по терапевтической продукции Swissmedic ("Суиссмедик") изучило 364 уведомления о побочных явлениях после вакцинации от коронавируса, в 16 случаях были зарегистрированы смертельные исходы после прививки. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на сайте правительства Швейцарии сообщении.

"По состоянию на 24 февраля агентство Swissmedic проанализировало в общей сложности 364 заявления о предположительно нежелательных последствиях, имеющих отношение к вакцинации от COVID-19 в Швейцарии", — отметили в Swissmedic.

Большинство этих уведомлений — соответственно 199 и 154 — касались вакцины Comirnaty ("Комирнати"), разработанной компаниями Pfizer ("Пфайзер") из США и BioNTech ("Бионтек") из Германии, и вакцины американской компании Moderna ("Модерна").
В 95 случаях речь шла о "серьезных" последствиях с медицинской точки зрения, которые потребовали, в частности, госпитализации вакцинированных. Это головная боль, вызываемое коронавирусом заболевание COVID-19 и аллергические реакции, включая анафилактический шок. В 16 из этих 95 случаев пациенты умерли "по прошествии более или менее длительного промежутка времени". Речь идет о людях, средний возраст которых составлял 86 лет. Большинство из них имели серьезные заболевания до прививки от коронавируса, в частности, сердечно-сосудистые и легочные.

"Несмотря на совпадение по времени, ничто конкретно не указывает, что эти смерти были вызваны вакцинацией", — констатировали в Swissmedic.

В этой связи агентство пока не намерено что-либо менять в своей оценке "позитивного профиля риска и пользы вакцин от COVID-19".
Швейцария переживает с конца июня 2020 года вторую волну эпидемии. После пиковых значений 4 и 5 ноября, когда за один день фиксировалось более 10 тыс. заражений, заболеваемость постепенно снижается и сейчас находится на уровне октября. С начала пандемии заболели 554 932 человека, умер 9 271 пациент.
С 23 декабря прошлого года проводится вакцинация населения. Разрешено применение только двух вакцин: Pfizer/BioNTech и Moderna. На настоящий момент сделано 751 009 прививок. При этом 221 259 человек, или 2,6% населения страны, получили обе необходимые дозы вакцины.
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В мире , Pfizer , Германия , США , Швейцария
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