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В пригороде Парижа застрелен юноша 

ИА Regnum 20 минут назад
В пригороде Парижа застрелили юношу
Фото: Reuters
Юноша 15-ти лет убит в коммуне Бонди в Париже, передаёт 26 февраля BFM.
Инцидент произошёл в 17:00 (время местное). Известно пока лишь то, что убийцы скрылись с места происшествия, ведётся расследование.
Напомним, 22 февраля в коммуне Сен-Широн (департамент Эссон) от ножевого ранения погибла девочка 14-ти лет при попытке разнять участников драки — молодых людей.
Затем в коммуне Буасси-Сен-Антуан ещё один подросток погиб в массовой драке. В связи с этим французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен усилил патрулирование улиц.
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В мире , Business FM , Бонди , Париж , Франция
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