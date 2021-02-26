В пригороде Парижа застрелили юношу

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Юноша 15-ти лет убит в коммуне Бонди в Париже, передаёт 26 февраля BFM.

Инцидент произошёл в 17:00 (время местное). Известно пока лишь то, что убийцы скрылись с места происшествия, ведётся расследование.

Напомним, 22 февраля в коммуне Сен-Широн (департамент Эссон) от ножевого ранения погибла девочка 14-ти лет при попытке разнять участников драки — молодых людей.

Затем в коммуне Буасси-Сен-Антуан ещё один подросток погиб в массовой драке. В связи с этим французский министр внутренних дел Жеральд Дарманен усилил патрулирование улиц.