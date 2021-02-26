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Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму 

Вероника Полынина 25 минут назад
Аксенов рассказал о недвижимости жены Зеленского в Крыму
Фото: Reuters
Первая леди Украины Елена Зеленская исправно оплачивает коммунальные услуги за свою недвижимость в Ливадии на южном берегу Крыма. Об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов, передает РИА «Новости».

«Могу сказать, что жена г-на Зеленского до сих пор является владельцем имущества на территории республики Крым, задолженности по коммунальным платежам нет, значит оккупантам в кавычках он все платит активно, спокойно», — заявил Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Он предположил, что семья Зеленских держит недвижимость в Крыму на случай, если придется просить политического убежища в России.
На вопрос о том, обладают ли Зеленские преимуществом для получения гражданства России как владельцы недвижимости в Крыму, Аксенов сказал, что вряд ли. При этом он отметил, что они могут обратиться с просьбой о получении гражданства к президенту России.
Елена Зеленская приобрела квартиру в Крыму в 2013 году — еще до присоединения полуострова к России. В 2019 году во время избирательной кампании Зеленского отмечалось, что семья не намерена пользоваться недвижимостью до тех пор, пока Крым не вернется в состав Украины.
Как сообщал «Рамблер», Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года в результате референдума, на котором 96% жителей полуострова высказались за присоединение к РФ.
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В мире , Политика , Елена Зеленская , Сергей Аксенов , РИА Новости
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