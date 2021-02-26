США ввели санкции против 76 человек из Саудовской Аравии

США наложили визовые санкции на 76 физических лиц из Саудовской Аравии из-за убийства журналиста Джамаля Хашкуджи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Энтони Блинкена.

Кроме того, под санкции попали силы быстрого реагирования страны и генерал Ахмад Асири . По словам Блинкена, США намерены таким образом наказывать тех, кто оказывает давление на "диссидентов и журналистов".

2 октября 2018 года Джамаль Хашукджи с невестой пришел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить документы для заключения повторного брака. Факт убийства Хашукджи в посольстве признали власти страны. Пятеро из виновных в убийстве были приговорены к смертной казни.