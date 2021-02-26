На Украине сочли использование русского языка «изменой нации» 

Бывший депутат Верховной рады Украины Юрий Гнаткевич счел необходимым признать русскоговорящих граждан страны "изменщиками". Свою позицию он выразил в статье для газеты "Україна молода".
"Украинец, который носит украинскую фамилию, но отказывается от украинского языка и борется с ним, на самом деле отказывается быть украинцем, а следовательно, изменяет своей нации", — написал политик.
При этом, по мнению Гнаткевича, на Украине создаются "благоприятные условия для измены". В частности, украинским детям преподают русский язык, в стране существуют "русские школы", пояснил экс-депутат. Он также подчеркнул, что измена Родине является преступлением.
Ранее украинский журналист Остап Дроздов заявил, что властям Украины нужно усилить наказание за неуважение родного языка среди жителей страны, особенно среди несовершеннолетних.