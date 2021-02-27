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Москва

Боррель считает, что санкции не могут заменять европейскую политику в отношении России 

ТАСС и ещё 5 24 минуты назад
Глава ЕС назвал «инструментом» антироссийские санкции
Фото: ТАСС
Ограничительные меры не могут заменять политику, в том числе в контексте отношений с Россией. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью, которое опубликовано в пятницу в германском еженедельнике Der Spiegel.
Отвечая на вопрос о европейских санкциях в отношении России, он сказал: "Санкции — лишь инструмент, они не заменяют политику".

"В случае с Россией политика должна охватывать три вещи: оттеснять, сдерживать и вести переговоры", — считает Боррель.

Дипломат пояснил, что под "сдерживанием" понимает конкретные ответы ЕС в случае, если "Россия будет нарушать международное право или права человека".
Он выступил за то, чтобы Европейский союз был сплочен по вопросу отношений с третьими странами, не только с РФ. Это усилит переговорные позиции ЕС, считает дипломат.
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В мире , Санкции , Жозеп Боррель , ЕС , Spiegel , Москва , США
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