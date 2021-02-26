В Армении инсценировали казнь Пашиняна и его жены

Сторонники оппозиции в Армении инсценировали казнь премьер-министра страны Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян. Видеозапись «казни» опубликовал телеграм-канал Readovka.

На площади перед парламентом Армении одетые в военную форму люди «расстреляли» из автоматов мужчину и женщину, изображающих премьер-министра и его супругу. Прогремела автоматная очередь, и «Пашинян» с женой осели на землю под громкое ликование и аплодисменты собравшихся.

Таким образом, оппозиция обыграла сказанную ранее Пашиняном фразу: «Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади».

Как сообщал «Рамблер», накануне в Армении резко обострилась обстановка. Это произошло на фоне увольнения премьер-министром страны Николом Пашиняном первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении Тирана Хачатряна. Он подверг сомнению высказывание премьера об использовании Арменией в ходе нагорно-карабахского конфликта оперативно-тактических ракетных комплексов российского производства «Искандер».