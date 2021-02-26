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В Армении «казнили» Пашиняна и его жену 

Вероника Полынина 31 минуту назад
В Армении инсценировали казнь Пашиняна и его жены
Фото: Reuters
Сторонники оппозиции в Армении инсценировали казнь премьер-министра страны Никола Пашиняна и его супруги Анны Акопян. Видеозапись «казни» опубликовал телеграм-канал Readovka.
На площади перед парламентом Армении одетые в военную форму люди «расстреляли» из автоматов мужчину и женщину, изображающих премьер-министра и его супругу. Прогремела автоматная очередь, и «Пашинян» с женой осели на землю под громкое ликование и аплодисменты собравшихся.
Таким образом, оппозиция обыграла сказанную ранее Пашиняном фразу: «Пусть народ потребует мою отставку, пусть застрелит меня на площади».
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Как сообщал «Рамблер», накануне в Армении резко обострилась обстановка. Это произошло на фоне увольнения премьер-министром страны Николом Пашиняном первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении Тирана Хачатряна. Он подверг сомнению высказывание премьера об использовании Арменией в ходе нагорно-карабахского конфликта оперативно-тактических ракетных комплексов российского производства «Искандер».
После освобождения Хачатряна от должности главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства страны. Заявление Генштаба подписали 40 высокопоставленных военнослужащих, в том числе начальник ведомства Оник Гаспарян.
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В мире , Генштаб
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