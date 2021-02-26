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Нидерланды назначили новым послом в России экс-координатора по MH17 

Газета.Ru 13 минут назад
Нидерланды назначили новым послом в России экс-координатора по MH17
Фото: Embassy of the Netherlands in Russia/Facebook.com
Нидерланды назначили новым послом в России бывшего координатора по вопросам последствий авиакатастрофы MH17 Хиллеса Плуха, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на нидерландское посольство в Москве.
На данный момент новый посол еще не прибыл в Россию, рассказали в дипломатической миссии. В 2014-2015 годах Хиллес Плух был временным поверенным по особым поручениям, временным представителем Нидерландов в Палестинской автономии, а также возглавлял восточноевропейский департамент Европейского управления нидерландского МИДа и занимал пост координатора по вопросам последствий авиакатастрофы MH17.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения.
Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего ВС России. По последним данным, судебные слушания по делу о крушении рейса MH17 были перенесены на 15 апреля 2021 года.
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В мире , Boeing , МИД , РИА Новости , Амстердам , Донецкий , Куала-Лумпур , Малайзия , Москва , Нидерланды
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