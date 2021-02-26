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МИД Сирии предупредил об опасности эскалации из-за ударов США 

Газета.Ru 1 час назад
МИД Сирии предупредил об опасности эскалации из-за ударов США
Фото: РИА Новости
Сирия осуждает атаку Военно-воздушных сил США на иранские объекты, расположенные на сирийской территории, сообщает SANA со ссылкой на министерство иностранных дел страны.

«Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает американскую агрессию против ее суверенитета, которая противоречит положениям международного права и предупреждает, что эта агрессия приведет к эскалации ситуации [на Ближнем Востоке]», — указано в заявлении сирийского МИДа.

Ранее стало известно, что США нанесли авиаудар по объектам иранских ВС в Сирии. Данное решение было одобрено американским президентом Джо Байденом. В Пентагоне подтвердили эту информацию, отметив, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.
Москва выступила с осуждением авиаудара США по Сирии и призывом к Вашингтону уважать суверенитет государства. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что российские военные были предупреждены об ударе за несколько минут до его совершения.
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Комментарии
В мире , Джозеф Байден , Сергей Лавров , МИД , Пентагон , ИА SANA
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