МИД Сирии предупредил об опасности эскалации из-за ударов США 

«Сирийская Арабская Республика самым решительным образом осуждает американскую агрессию против ее суверенитета, которая противоречит положениям международного права и предупреждает, что эта агрессия приведет к эскалации ситуации [на Ближнем Востоке]», — указано в заявлении сирийского МИДа.