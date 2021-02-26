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ВОЗ оценила риск передачи нового птичьего гриппа в России 

Газета.Ru 31 минуту назад
ВОЗ оценила риск передачи нового птичьего гриппа в России
Фото: Reuters
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила как "низкий" риск передачи от человека к человеку нового варианта птичьего гриппа, обнаруженного в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень организации.

"Риск передачи [вируса] от человека к человеку остается низким", — отмечается в документе.

Кроме того, ВОЗ выступила против введения ограничения на туризм и торговлю с Россией, а также против какого-либо специального скрининга путешественников в пунктах въезда.
20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили первый случай инфицирования человека новой разновидностью вируса птичьего гриппа H5N8. Информация была передана в ВОЗ.
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