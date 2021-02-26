ВОЗ оценила риск передачи нового птичьего гриппа в России 

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила как "низкий" риск передачи от человека к человеку нового варианта птичьего гриппа, обнаруженного в России . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень организации.

"Риск передачи [вируса] от человека к человеку остается низким", — отмечается в документе.

Кроме того, ВОЗ выступила против введения ограничения на туризм и торговлю с Россией, а также против какого-либо специального скрининга путешественников в пунктах въезда.