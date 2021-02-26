Порошенко обвинил украинские власти в потере Крыма 

Порошенко назвал «драмой» тот факт, что полуостров в настоящее время находится в составе РФ. Он подчеркнул, что на протяжении долгого времени в Украине существовали «пророссийские автономии». Не последнюю роль в этом вопросе сыграли военно-морские базы РФ, размещенные в Севастополе.

«Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого "Русского мира". Власть, особенно во времена Януковича, сквозь пальцы смотрела на активность пророссийских сепаратистских партий и движений», — заявил бывший президент.

Ранее, как сообщал «Рамблер», политолог из Украины Зиновий Свереда заявил о том, что украинцам, чтобы вернуть Крым и Донбасс, следует взорвать мост через Керченский пролив и «устроить России Пёрл-Харбор». Активные военные действия, добавил эксперт, позволят Киеву установить партнерские отношения с Вашингтоном и Лондоном.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к жителям страны представил план по «возвращению» Крыма. Он заявил об обсуждении «деоккупации» полуострова в международном формате: с участием стран Евросоюза , Великобритании, Канады и Турции. Проект носит название «Крымская платформа», и к нему многие уже выразили готовность присоединиться, отметил национальный лидер. Кроме того, Зеленский рассказал о «построении нового сильного, современного, безопасного и богатого Донбасса».

Президент подчеркнул, что регион, пострадавший от российской агрессии, нуждается в особых экономических условиях. Именно поэтому в настоящее время разрабатывается Стратегия развития экономики Донбасса, которая включает налоговые и таможенные льготы, страхование рисков для инвесторов и т.д.