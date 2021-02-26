Меркель высказалась за усиление НАТО

"Канцлер высказалась за усиление трансатлантического альянса при одновременном усилении европейских оборонных способностей", — отметил Зайберт.

По мнению Меркель, "они дополняют друг друга". Глава правительства высказалась за "структурированное сотрудничество" ЕС и НАТО , ЕС и США.

Меркель также приветствовала разработку до 2022 года документа о военной автономии Евросоюза — так называемого Стратегического компаса ЕС. В нем, как предполагается, будут сделаны "конкретные предложения" в области обороны, учитывающие современные вызовы. Как сообщил Зайберт, Меркель выступила за включение в него самых разных аспектов — военных, гибридных угроз и угроз в киберпространстве, терроризма, последствий миграции и изменения климата.