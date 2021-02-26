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Москва

Меркель на саммите ЕС высказалась за усиление НАТО и оборонных способностей Евросоюза 

ТАСС 34 минуты назад
Меркель высказалась за усиление НАТО
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что усиление трансатлантического альянса должно идти параллельно усилению оборонных способностей ЕС. Такое мнение она высказала во время второго дня виртуального саммита ЕС, сообщил в пятницу журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер высказалась за усиление трансатлантического альянса при одновременном усилении европейских оборонных способностей", — отметил Зайберт.

По мнению Меркель, "они дополняют друг друга". Глава правительства высказалась за "структурированное сотрудничество" ЕС и НАТО, ЕС и США.
Меркель также приветствовала разработку до 2022 года документа о военной автономии Евросоюза — так называемого Стратегического компаса ЕС. В нем, как предполагается, будут сделаны "конкретные предложения" в области обороны, учитывающие современные вызовы. Как сообщил Зайберт, Меркель выступила за включение в него самых разных аспектов — военных, гибридных угроз и угроз в киберпространстве, терроризма, последствий миграции и изменения климата.

"В заключение члены Европейского совета обсудили отношения с южными соседями и подтвердили приверженность решениям Европейского совета, принятым в декабре", — отметил представитель кабмина.

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В мире , Штеффен Зайберт , Ангела Меркель , ЕС , Европейский совет , НАТО , Германия , США
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