Украина может ввести санкции против окружения Лукашенко 

«На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос», — говорится в ответе Шмыгаля на запрос Гончаренко, который он приложил к посту.