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Украина может ввести санкции против окружения Лукашенко 

RT на русском и ещё 2 53 минуты назад
Украина может ввести санкции против окружения Лукашенко
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение ряду ведомств рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Как сообщает ТАСС, об этом написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своём Telegram-канале.

«На ваше обращение относительно возможности внесения на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны Украины предложений о применении санкций к белорусским лицам сообщаем, что МИД, Минэкономики и администрации Госпогранслужбы поручено рассмотреть данный вопрос», — говорится в ответе Шмыгаля на запрос Гончаренко, который он приложил к посту.

В ноябре 2020 года глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Украина и ряд других стран присоединились к санкциям ЕС против белорусских официальных лиц.
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