Лукашенко опроверг передачу власти своим детям 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в его семье «никогда не обсуждали и не намерены впредь обсуждать» возможную передачу власти детям, передаёт БелТА.

Комментируя слухи о транзите власти и её передаче старшему сыну, белорусский лидер отметил, что его сыновья не будут править в стране.

«Ни один мой ребёнок президентом в Белоруссии не будет после меня», — подытожил Лукашенко.

Глава государства и ранее заявлял, что не собирается передавать власть своим сыновьям, сообщает RT. По словам Лукашенко, он поклялся, что следующим президентом Белоруссии «будет тот, кого народ изберёт».