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Москва

Столтенберг назвал Россию и Китай главными угрозами НАТО и ЕС 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг включил Россию и Китай в перечень основных вызовов, с которыми сталкиваются НАТО и ЕС. Также среди угроз он назвал терроризм, кибератаки и изменение климата, пишет ТАСС.

«Для НАТО главной задачей было, чтобы кризис здравоохранения не стал кризисом безопасности, потому что все угрозы, которые были до пандемии, остались. Это агрессия России, терроризм, кибератаки, подъем Китая и климатические изменения. Одна страна или континент не смогут справиться, но смогут вместе», — пояснил Столтенберг.

При этом он отметил необходимость усиления взаимодействия США и стран Евросоюза и назвал этот вопрос одним из основных на повестке дня предстоящей встрече в Брюсселе.
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Как сообщал «Рамблер», ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что выступает за построение новой архитектуры безопасности, которая включает в себя в том числе диалог с Россией. По его мнению, такой диалог «является необходимым условием для мира в Европе».
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В мире , Видео , Йенс Столтенберг , Эммануэль Макрон , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС
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