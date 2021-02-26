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Москва

Санду выразила готовность к импичменту 

Артём Кульша 34 минуты назад
Президент Молдавии Майя Санду готова к импичменту. Об этом, как сообщает ТАСС, она заявила сама.
В ноябре, как сообщал «Рамблер», Санду выиграла президентские выборы во втором туре. После этого в стране начались акций протеста ее сторонников с требованием отставки правительства, сформированного Партией социалистов, и проведения досрочных выборов в парламент.
На этом фоне премьер-министр Ион Кику ушел в отставку. Санду выдвинула на его пост Наталью Гаврилицу. Депутаты отклонили ее кандидатуру. Социалисты сформировали парламентское большинство с партией «Шор» и группой «Про Молдова» и потребовали от Санду выдвинуть на пост премьера Марианну Дурлештяну.
Несмотря на это, Санду вновь предложила кандидатуру Гаврилицы. Конституционный суд Молдавии признал это незаконным и обязал Санду согласовать этот вопрос с депутатами.

«Я не вижу смысла в выдвижении новой кандидатуры на пост премьер-министра», — заявила Санду вчера.

Она сообщили, что депутаты либо самостоятельно договорятся о роспуске парламента, либо 23 марта истечет срок, отведенный Конституцией на утверждение правительства. Президент рассказала, что намерена инициировать переговоры с гражданским обществом и специалистами в области конституционного права и готова идти до конца, в том числе готова к импичменту.
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В мире , Видео
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