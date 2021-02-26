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Москва

В Ереване оппозиция собирается в палаточном лагере 

RT на русском и ещё 1 51 минуту назад
Сторонники оппозиции начали прибывать в палаточный лагерь на проспекте Баграмяна в центре Еревана.
Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, лагерь из десятка палаток разбит на проезжей части проспекта.
Отмечается, что, помимо приезжающих в лагерь, там находятся и те, кто ночевал в нём.
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В настоящий момент полиция следит за порядком и не вмешивается в ситуацию.
25 февраля противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна разбили палатки перед зданием парламента в Ереване. В этот же день в столице страны прошли акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.
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В мире , Видео , Армения , Ереван
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