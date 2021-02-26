Пентагон ответил на слова Лаврова по поводу удара в Сирии

"Не вдаваясь в детали, я скажу, что никого не должно удивлять то, что мы будем делать то, что необходимо, чтобы уведомлять, однако мы также будем делать то, что необходимо, чтобы защищать наши силы, а конкретно в этом случае — ВВС, которые наносили этот удар. Это вопрос безопасности проведения операций, к которому мы относимся очень серьезно", — заявил он.