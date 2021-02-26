Пентагон ответил на слова Лаврова по поводу удара в Сирии

Вашингтон надлежащим образом уведомил Москву о своем ударе по объектам проиранских групп в Сирии. Это утверждал в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе за четыре или пять минут до его нанесения.
"Они по сути были уведомлены по каналам механизма предотвращения конфликтов, так что я благодарен ему [Лаврову] за то, что он готов это подтвердить. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление", — полагает Кирби.
"Не вдаваясь в детали, я скажу, что никого не должно удивлять то, что мы будем делать то, что необходимо, чтобы уведомлять, однако мы также будем делать то, что необходимо, чтобы защищать наши силы, а конкретно в этом случае — ВВС, которые наносили этот удар. Это вопрос безопасности проведения операций, к которому мы относимся очень серьезно", — заявил он.
В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения, отметив, что "такого рода уведомление ничего не дает, когда удар буквально уже наносится".
США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщила саудовская телестанция Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).