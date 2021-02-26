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Москва

В Пентагоне прокомментировали слова Лаврова о позднем предупреждении об ударе в Сирии 

ТАСС и ещё 2 11 часов назад
Пентагон ответил на слова Лаврова по поводу удара в Сирии
Фото: © EPA/SHAWN THEW
Вашингтон надлежащим образом уведомил Москву о своем ударе по объектам проиранских групп в Сирии. Это утверждал в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе за четыре или пять минут до его нанесения.

"Они по сути были уведомлены по каналам механизма предотвращения конфликтов, так что я благодарен ему [Лаврову] за то, что он готов это подтвердить. Мы сделали, как мы считаем, надлежащее уведомление", — полагает Кирби.

"Не вдаваясь в детали, я скажу, что никого не должно удивлять то, что мы будем делать то, что необходимо, чтобы уведомлять, однако мы также будем делать то, что необходимо, чтобы защищать наши силы, а конкретно в этом случае — ВВС, которые наносили этот удар. Это вопрос безопасности проведения операций, к которому мы относимся очень серьезно", — заявил он.

В пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил журналистам, что российские военные были предупреждены американской стороной о предстоящем авиаударе по Сирии за четыре или пять минут до его нанесения, отметив, что "такого рода уведомление ничего не дает, когда удар буквально уже наносится".
США предупредили Россию об ударе по Сирии за несколько минут
США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы. В Пентагоне заявили, что это было сделано в ответ на обстрелы минометными снарядами "зеленой зоны" в Багдаде, где находится посольство США, и аэропорта в Эрбиле. Как сообщила саудовская телестанция Al Arabiya, самолеты ВВС США в ходе ракетной атаки на востоке Сирии поразили колонну шиитских ополченцев возле контрольно-пропускного пункта Эль-Каим. По ее информации, в результате погибли 22 бойца из иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" и бригады "Катаиб Хезболлах", которые сражаются на стороне сирийской армии против террористов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).
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В мире , Политика , Война в Сирии , Джон Кирби , Сергей Лавров , Пентагон , Исламское государство , Москва , Сирия , США
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