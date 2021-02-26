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Москва

Вакцинацию итальянской певицы «Спутником V» назвали «позором ЕС» 

Прайм и ещё 6 1 час назад
СМИ назвали вакцинацию итальянки «Спутником V» позором ЕС
Фото: РИА Новости
Обозреватель Тим Макналти в статье для британской газеты Express назвал вакцинацию итальянской певицы Анны Марии Кьюри российской вакциной от коронавируса "Спутник V" "позором Евросоюза".
Автор обратил внимание, что Кьюри сделала себе прививку во время гастролей в России и в беседе с телеканалом RT подвергла критике работу ЕС по проведению вакцинации.
Певица назвала этот факт унизительным для европейских чиновников.

"В Европе существует огромная проблема, поскольку здесь не удается вакцинировать население как можно быстрее. Это мешает возвращению к нормальной жизни, а здесь, в Москве, все работает более или менее в привычном режиме: магазины, театры — все открыто. Мы, музыканты, шокированы тем, что у нас все театры, как и другие учреждения культуры, закрыты. Я не могу понять, почему в Европе с этим медлят", — подчеркнула она.

Кьюри предложила начать поставки вакцины "Спутник V" в страны Европы, чтобы восполнить дефицит нужных для прививки препаратов и начать всеобщую вакцинацию.
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В мире , ЕС , Russia Today , Москва , Словакия , Хорватия
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