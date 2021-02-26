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Псаки не смогла выговорить название минздрава США 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Псаки не смогла выговорить название минздрава США
Фото: Reuters
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла выговорить название Министерства здравоохранения и социальных служб США (Health and Human Services, HHS).
Псаки, отвечая на вопрос журналиста, дважды безуспешно пытается выговорить название американского минздрава, после чего просит прощения и использует аббревиатуру HHS вместо полного наименования ведомства, передает РИА «Новости».
В момент, когда Псаки не смогла произнести название ведомства, она говорила о социальной дистанции и мерах, предпринятых в приютах для беженцев в США.
Ранее Псаки, отвечая на вопрос о летней Олимпиаде в Токио, заявила о позиции США по зимним Играм в Пекине. Таким образом осталось не совсем понятным, что она прокомментировала: угрозу коронавируса для американских спортсменов или вопрос бойкота соревнований в Китае.
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В мире , США , Минздрав РФ , Администрация США , РИА Новости , Китай , Пекин , Токио , Япония
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