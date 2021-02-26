Псаки не смогла выговорить название минздрава США 

Псаки, отвечая на вопрос журналиста, дважды безуспешно пытается выговорить название американского минздрава, после чего просит прощения и использует аббревиатуру HHS вместо полного наименования ведомства, передает РИА «Новости»

В момент, когда Псаки не смогла произнести название ведомства, она говорила о социальной дистанции и мерах, предпринятых в приютах для беженцев в США.