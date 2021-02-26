В Туркмении учредили праздник в честь алабая 

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Праздник туркменского алабая будет отмечаться каждое последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником ахалтекинского коня.

В ноябре Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю. Золотой монумент установлен на постаменте, окруженном видеоэкраном. Во время церемонии открытия на экране демонстрировались ролики с участием собак этой породы.