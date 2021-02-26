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В Туркмении учредили праздник в честь алабая 

Lenta.ru 41 минуту назад
В Туркмении учредили праздник в честь алабая
Фото: Reuters
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов учредил праздник в честь собаки породы алабай (среднеазиатской овчарки). Об этом сообщает Туркменское телевидение, передает Sputnik Армения.
Праздник туркменского алабая будет отмечаться каждое последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником ахалтекинского коня.
В ноябре Бердымухамедов открыл в Ашхабаде золотой памятник алабаю. Золотой монумент установлен на постаменте, окруженном видеоэкраном. Во время церемонии открытия на экране демонстрировались ролики с участием собак этой породы.
В мае 2019 года президент Туркмении подарил щенка породы алабай Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост премьер-министра России.
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В мире , Телевидение , Дмитрий Медведев , Гурбангулы Бердымухамедов , ИА Sputnik , Ашхабад , Туркмения
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