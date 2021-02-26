Посол Венесуэлы отреагировала на высылку из Евросоюза

Все новости на карте

Венесуэльский посол в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера прокомментировала решение европейского руководства присвоить ей статус персоны нон грата. Об этом она написала в своем Twitter.

По ее словам, ее деятельность в роли главы дипмиссии Венесуэлы была направлена на выстраивание прагматичных и уважительных отношений с ЕС.

"Но независимостью и суверенитетом нашей страны не торгуют. Венесуэла уважает себя", — подчеркнула Кальдера.