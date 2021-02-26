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Москва

Посол Венесуэлы оценила решение ЕС о признании ее персоной нон грата 

Газета.Ru 21 минуту назад
Посол Венесуэлы отреагировала на высылку из Евросоюза
Фото: Reuters
Венесуэльский посол в ЕС Клаудиа Салерно Кальдера прокомментировала решение европейского руководства присвоить ей статус персоны нон грата. Об этом она написала в своем Twitter.
По ее словам, ее деятельность в роли главы дипмиссии Венесуэлы была направлена на выстраивание прагматичных и уважительных отношений с ЕС.

"Но независимостью и суверенитетом нашей страны не торгуют. Венесуэла уважает себя", — подчеркнула Кальдера.

Ранее Совет Евросоюза принял решение о признании посла Венесуэлы в ЕС персоной нон грата. Согласно заявлению европейской стороны, такое решение было принято после аналогичных действий со стороны Каракаса.
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В мире , Клаудиа Кальдера , ЕС , Совет Европы , Венесуэла
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