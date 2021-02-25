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Москва

Украина заявила о блокировке «российских ботоферм» 

РИА Новости 43 минуты назад
Украина заявила о блокировке «российских ботоферм»
Фото: пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
Служба безопасности Украины во Львовской области заявила о блокировке деятельности "ботоферм", через которые распространяли недостоверную информацию для создания панических настроений и "минировали" объекты — по утверждению ведомства, их курировали из России.

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали во Львовской области деятельность "ботоферм", которые использовались спецслужбами страны-агрессора для распространения деструктивного контента в нашем государстве. Оперативники СБУ установили, что несколько жителей региона организовали работу так называемых "ботоферм". Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу", — сообщила спецслужба в Facebook.

В СБУ заявили, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов. Через них, по утверждению СБУ, злоумышленники "распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти", а также "осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона".
Отмечается, что проведены обыски, изъяты компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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В мире , СБУ , Верховная Рада
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