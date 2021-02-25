Украина заявила о блокировке «российских ботоферм» 

Служба безопасности Украины во Львовской области заявила о блокировке деятельности "ботоферм", через которые распространяли недостоверную информацию для создания панических настроений и "минировали" объекты — по утверждению ведомства, их курировали из России

"Киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали во Львовской области деятельность "ботоферм", которые использовались спецслужбами страны-агрессора для распространения деструктивного контента в нашем государстве. Оперативники СБУ установили, что несколько жителей региона организовали работу так называемых "ботоферм". Они обеспечивали техническую возможность удаленной регистрации учетных записей на общедоступных ресурсах и в соцсетях через российскую веб-платформу", — сообщила спецслужба в Facebook.

В СБУ заявили, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты, используя SIM-карты мобильной связи украинских и российских операторов. Через них, по утверждению СБУ, злоумышленники "распространяли недостоверную информацию о ситуации в Украине для создания панических настроений в обществе и дискредитации украинской власти", а также "осуществляли псевдоминирование объектов инфраструктуры региона".

Отмечается, что проведены обыски, изъяты компьютерная техника и почти 900 идентификаторов SIM-карт.