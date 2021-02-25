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Москва

Лидеры ЕС согласились с необходимостью введения электронных сертификатов вакцинации 

ТАСС 36 минут назад
В Евросоюзе введут сертификаты вакцинации
Фото: Reuters
Главы государств и правительств стран ЕС были едины во мнении, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.

"Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", — сказала Меркель.

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По ее словам, начало работе над решением данного вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь.

"В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации", — сообщила канцлер.

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