В Евросоюзе введут сертификаты вакцинации

Главы государств и правительств стран ЕС были едины во мнении, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита ЕС.
"Важным пунктом [на переговорах] было введение цифрового подтверждения вакцинации. Здесь все едины во мнении, что нам необходимо что-то такое", — сказала Меркель.
По ее словам, начало работе над решением данного вопроса положено, теперь важно претворить его в жизнь.
"В Германии мы приняли решение разработать такой национальный сертификат вакцинации", — сообщила канцлер.