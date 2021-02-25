Саркисян занял нейтралитет между Пашиняном и военными

Президент Армении Армен Саркисян напомнил о недопустимости втягивать его во внутриполитические процессы в сложившейся ситуации военного положения. Об этом сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на заявление его администрации.

Заявление стало ответом на ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Таким образом, президент занял нейтралитет в конфликте между премьером и военными.

«Президент республики не поддерживает ни одну политическую силу, никогда не поддерживал и не будет поддерживать. (…) Проблемы должны решаться путем диалога, а не путем конфронтации», — говорится в документе.

Администрация Саркисяна напоминает, что у президента есть трехдневный срок для принятия решения, и отставка Гаспаряна является не очередной кадровой перестановкой, а вопросом безопасности государства. «Президент руководствуется исключительно интересами государства и народа», — подчеркнули в заявлении.

25 февраля в Ереване начались массовые протесты после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление с требованием немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Военных уже поддержали бывшие президенты страны и полиция. Пашинян объявил это попыткой госпереворота, на его сторону также встали спецслужбы.

Политический кризис в Армении продолжается с момента подписания соглашений о прекращении войны в Нагорном Карабахе 9 ноября между Москвой, Ереваном и Баку. Армяне считают предательством тот факт, что по документу часть территорий региона отошла Азербайджану. Оппозиция с тех пор регулярно требует отставки Пашиняна, указывая, что власти скрывали реальную ситуацию на фронте и не предотвратили войну. Пашинян же утверждает, что его совесть чиста.