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Президент Армении занял нейтралитет между Пашиняном и военными 

Lenta.ru 1 час назад
Саркисян занял нейтралитет между Пашиняном и военными
Фото: ТАСС
Президент Армении Армен Саркисян напомнил о недопустимости втягивать его во внутриполитические процессы в сложившейся ситуации военного положения. Об этом сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на заявление его администрации.
Заявление стало ответом на ходатайство премьер-министра Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна. Таким образом, президент занял нейтралитет в конфликте между премьером и военными.

«Президент республики не поддерживает ни одну политическую силу, никогда не поддерживал и не будет поддерживать. (…) Проблемы должны решаться путем диалога, а не путем конфронтации», — говорится в документе.

Администрация Саркисяна напоминает, что у президента есть трехдневный срок для принятия решения, и отставка Гаспаряна является не очередной кадровой перестановкой, а вопросом безопасности государства. «Президент руководствуется исключительно интересами государства и народа», — подчеркнули в заявлении.
25 февраля в Ереване начались массовые протесты после того, как Генштаб Вооруженных сил Армении опубликовал заявление с требованием немедленной отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Военных уже поддержали бывшие президенты страны и полиция. Пашинян объявил это попыткой госпереворота, на его сторону также встали спецслужбы.
Политический кризис в Армении продолжается с момента подписания соглашений о прекращении войны в Нагорном Карабахе 9 ноября между Москвой, Ереваном и Баку. Армяне считают предательством тот факт, что по документу часть территорий региона отошла Азербайджану. Оппозиция с тех пор регулярно требует отставки Пашиняна, указывая, что власти скрывали реальную ситуацию на фронте и не предотвратили войну. Пашинян же утверждает, что его совесть чиста.
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В мире , Армен Саркисян , Генштаб , Армения
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