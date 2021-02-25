Армянская оппозиция попросит президента поддержать армию

Армянское оппозиционное движение «За спасение родины» сформировало делегацию, которая направится к президенту страны Армену Саркисяну и попросит его присоединиться к требованиям армии, а также поддержать отставку премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявил координатор движения Гегам Манукян, пишет « Sputnik Армения».

По его словам, делегаты обсудят с Саркисяном пути разрешения сложившегося кризиса. Они намерены просить его не подписывать указ Пашиняна об увольнении начальника Генерального штаба вооруженных сил страны Оника Гаспаряна, который ранее потребовал отставки премьера и правительства. «Мы до конца будем рядом с нашей армией и то же самое требуем от президента», — сказал Манукян.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки Пашиняна и правительства страны. Специальное заявление Генерального штаба подписало все руководство, а также командиры крупных воинских соединений и главы всех управлений.

Позже требования военных поддержала полиция, а спецслужбы остались на стороне действующей власти. Сам премьер-министр охарактеризовал ситуацию как попытку военного переворота. Он призвал своих сторонников немедленно выйти на улицу, чтобы не допустить насильственной смены власти.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций. Сам Пашинян заявил, что чист перед народом.