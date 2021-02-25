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Пока вы не уснули: Чубайс предложил провести эксперимент с налогами 

Елена Прошина 32 минуты назад
Пока вы не уснули: Чубайс предложил провести эксперимент с налогами
Фото: ТАСС
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Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении

Ранее представители Генштаба распространили требование освободить от занимаемой должности Никола Пашиняна. Реакция руководства армянской армии последовала на увольнение замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.
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Чубайс предложил провести эксперимент с налогами

По мнению Чубайса, целью реформы должно стать создание системы дифференцирования зеленых и не зеленых активов в энергетике. Спецпредставитель президента сравнил такую реформу с «тектонической подвижкой».
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В доме на Рублевке нашли тело майора ФСБ

ФСБ РФ / ТАСС
Сегодня утром в подъезде одного из домов на Рублевском шоссе было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Согласно предварительной информации, скончавшийся — майор ФСБ, который совершил самоубийство.
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В США сочли «Северный поток-2» победой Путина

Экс-сотрудник Минобороны США Дебра Кейган и американский аналитик Андрас Симони назвали завершение строительства «Северного потока-2» «очередной победой» президента России Владимира Путина. В своем материале для The National Interest они заявили, что благодаря газопроводу у Москвы появится «политическое оружие против большей части Европы».
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Сванидзе ответил раскритиковавшему православие Познеру

«Смешно говорить о том, что было бы с Россией, прими она другую религию вместо православия. Тем более, что тысячу лет назад ни протестантизма, ни католицизма еще не было», — заявил журналист Николай Сванидзе. Так он прокомментировал слова журналиста Владимира Познера о том, что принятие православия является «одной из величайших трагедий для России».
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В Совфеде анонсировали индексацию пенсий с 1 апреля

С 1 апреля увеличится размер пенсии россиян. Прежде всего это коснется тех, у кого нет права на получение страховой пенсии, отсутствует требуемый для этого трудовой стаж или кому назначены низкие пенсионные коэффициенты
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В Нидерландах призвали обратиться к Путину из-за "Спутника V"

Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил депутат голландского парламента, лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс.
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В Черное море вошли два корабля НАТО

Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за тральщиками ВМС Испании и ВМС Греции, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.
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СБУ объявила Шария в государственный розыск

CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped image
Отмечается, что следователи уже ознакомили адвоката блогера с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. Ему также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.
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В США выявили новый штамм коронавируса

Как сообщает The New York Times, мутировавший штамм активно распространяется в американском мегаполисе. Этот вариант был найден во взятых образцах ещё в ноябре, но именно к середине февраля распространился широко.
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Видео дня. Жириновский предложил запретить толстых россиян
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В мире , Николай Сванидзе , Владимир Познер , Владимир Путин , ФСБ , Министерство обороны , Генштаб , СБУ , Совет Федерации , НАТО , РИА Новости , The National Interest , ИТАР-ТАСС
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