Пока вы не уснули: Чубайс предложил провести эксперимент с налогами 

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Ранее представители Генштаба распространили требование освободить от занимаемой должности Никола Пашиняна. Реакция руководства армянской армии последовала на увольнение замначальника Генштаба Тирана Хачатряна.

По мнению Чубайса, целью реформы должно стать создание системы дифференцирования зеленых и не зеленых активов в энергетике. Спецпредставитель президента сравнил такую реформу с «тектонической подвижкой».

ФСБ РФ / ТАСС

Сегодня утром в подъезде одного из домов на Рублевском шоссе было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением. Согласно предварительной информации, скончавшийся — майор ФСБ, который совершил самоубийство.

Экс-сотрудник Минобороны США Дебра Кейган и американский аналитик Андрас Симони назвали завершение строительства «Северного потока-2» «очередной победой» президента России Владимира Путина. В своем материале для The National Interest они заявили, что благодаря газопроводу у Москвы появится «политическое оружие против большей части Европы».

«Смешно говорить о том, что было бы с Россией, прими она другую религию вместо православия. Тем более, что тысячу лет назад ни протестантизма, ни католицизма еще не было», — заявил журналист Николай Сванидзе. Так он прокомментировал слова журналиста Владимира Познера о том, что принятие православия является «одной из величайших трагедий для России».

С 1 апреля увеличится размер пенсии россиян. Прежде всего это коснется тех, у кого нет права на получение страховой пенсии, отсутствует требуемый для этого трудовой стаж или кому назначены низкие пенсионные коэффициенты

Власти Нидерландов должны связаться с российским президентом Владимиром Путиным, чтобы наладить поставки в страну российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил депутат голландского парламента, лидер "Партии свободы" Герт Вилдерс.

Силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за тральщиками ВМС Испании и ВМС Греции, зашедшими в акваторию Черного моря, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

CC BY-SA 4.0 / Westmclaren / Sharij, Anatoly Anatolievich / Cropped image

Отмечается, что следователи уже ознакомили адвоката блогера с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. Ему также вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Как сообщает The New York Times, мутировавший штамм активно распространяется в американском мегаполисе. Этот вариант был найден во взятых образцах ещё в ноябре, но именно к середине февраля распространился широко.