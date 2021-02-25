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В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен российских сайтов 

News.ru и ещё 1 1 час назад
В МВД Украины назвали беспределом блокировку сотен сайтов
Фото: Reuters
Решение Голосеевского районного суда Киева заблокировать на территории Украины сотни российских сайтов является незаконным. Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
По его словам, заявление в судебную инстанцию подал некий гражданин, который утверждал, будто на этих интернет-ресурсах размещена порочащая его информация. В результате судья решил наложить блокировку на 426 сайтов, в том числе РБК, LiveJournal и портал «Банки.ру», посчитав их «орудием преступления», передаёт «РБК-Украина» со ссылкой на МВД республики.

Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором, — пообещал Геращенко.

Ранее NEWS.ru писал, что в череде очередных блокировок судебная система Украины подвергла обструкции и национальные площадки. В частности, под блокировку попали несколько сайтов, зарегистрированных в украинском сегменте Интернета.
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В мире , Антон Геращенко , МВД , РБК-Украина , Banki.ru , РБК , Киев
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