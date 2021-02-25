Армянская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста 

Акции протеста оппозиции у здания парламента Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна будут бессрочными, заявил журналистам глава оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
В четверг в Ереване проходят несколько акций — как в поддержку Пашиняна, так и его оппонентов, выступающих за отставку премьера. Периодически между участниками акций происходят столкновения.
"Мы приняли решение заблокировать проспект Баграмяна с двух сторон, проводить бессрочные акции и отсюда управлять всеми процессами", — сказал Ванецян.
Он призвал жителей страны присоединиться к протестующим.
"Так или иначе, вопрос власти решается в Национальном собрании (парламенте — ред.)", — отметил оппозиционер.
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".