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Армянская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста 

РИА Новости 35 минут назад
Армянская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста
Фото: © Sputnik / Арам Нерсесян
Акции протеста оппозиции у здания парламента Армении с требованием отставки премьера Никола Пашиняна будут бессрочными, заявил журналистам глава оппозиционной партии "Родина", бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян.
В четверг в Ереване проходят несколько акций — как в поддержку Пашиняна, так и его оппонентов, выступающих за отставку премьера. Периодически между участниками акций происходят столкновения.

"Мы приняли решение заблокировать проспект Баграмяна с двух сторон, проводить бессрочные акции и отсюда управлять всеми процессами", — сказал Ванецян.

Он призвал жителей страны присоединиться к протестующим.

"Так или иначе, вопрос власти решается в Национальном собрании (парламенте — ред.)", — отметил оппозиционер.

Пашинян предложил протестующим расстрелять его
Ранее генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Пашинян сообщил, что после требований вооруженных сил о его отставке освободил от должности главу генштаба Оника Гаспаряна. В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению Пашиняна уволил первого заместителя начальника генерального штаба ВС Тирана Хачатряна, который, по данным СМИ, высмеял слова главы правительства о комплексах "Искандер".
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В мире , Армен Саркисян , Артур Ванецян , Партия Родина , Генштаб
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