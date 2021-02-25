Пашинян предложил протестующим расстрелять его 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил своим противникам арестами в том случае, если они перейдут границы политических заявлений. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вопрос моего ухода должен решить только народ. Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади», — сказал он на митинге в Ереване.
После этого Пашинян второй раз за четверг возглавил шествие своих сторонников по улицам города.
Ранее Генштаб потребовал отставки Пашиняна и кабинета министров, поскольку они «не в состоянии принимать адекватные решения» в тяжелой для республики ситуации. В ответ Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна, пишет НСН.