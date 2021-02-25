Алиев заявил о глубоком кризисе в Армении 

«Что касается послевоенного периода, то сейчас все видят, что Азербайджан развивается, начались восстановительные работы (в Карабахе), а в Армении кризис, обвиняют друг друга, огрызаются друг на друга. Иностранные представители всегда говорили нам, что армянское общество демонстрирует единство и что в армянском обществе существует национальное единство. Теперь мы видим, где находится это национальное единство», — добавил президент Азербайджана.