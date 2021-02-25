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Семья в Китае заплатила штраф за «лишних» детей 

Lenta.ru 1 час назад
Семья в Китае заплатила штраф за «лишних» детей
Фото: Zhang Rongrong
Семья в Китае заплатила штраф за «лишних» детей: Чжан Жунжун и ее муж нарушили закон, согласно которому у граждан страны может быть не больше двух детей. Об этом пишет South China Morning Post.
Супруги завели семерых детей, чтобы у них получилось «идеальное число». Пара уже заплатила более 1 миллиона юаней штрафа (155 тысяч долларов США). SCMP отмечает, что без этой выплаты дети — пять мальчиков и две девочки — не получили бы документы, удостоверяющие личность.
Чжан управляет швейной фабрикой, ювелирной компанией и бизнесом по косметическим процедурам в провинции Гуандун на юге Китая. Несмотря на то, что многие бизнесвумен в Китае иногда и вовсе не заводят детей, Чжан поступила по-своему: она надеется, что в большой семье никогда не останется одна. «Когда мой муж уезжает куда-то и старшие дети уезжают на учебу, у меня все еще есть другие дети… Когда я постарею, они смогут навещать меня», — рассказала женщина.
С 1979 по 2015 год власти Китая проводили демографическую политику «одна семья — один ребенок». С начала 2016-го гражданам страны разрешили иметь двух детей. С 1970-х годов Пекин законодательно ограничивает размер семьи, поскольку власти видят проблему в огромном росте населения: из-за этого перегружены земельные, водные и энергетические ресурсы страны.
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