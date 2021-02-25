В Российском союзе туриндустрии назвали возможный срок открытия ЕС

Страны Европейского союза летом могут начать выдавать визы гражданам России. Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.
По его словам, зарубежные представители РСТ прогнозируют, что летом государства Евросоюза начнут выдаваться визы россиянам.
«Официальной информации пока нет. Ситуация зависит от того, как будет проходить пандемия (коронавирусной инфекции COVID-19. — Прим. ред.) в этих странах», — подчеркнул Игнатьев.
Он рассказал, что многие государства в настоящее время хотят открыть сообщение с Россией, а из стран ЕС в пример привел Грецию, Венгрию и Хорватию. При этом президент РСТ выразил уверенность, что ситуация с открытием границ государств Европейского союза будет зависеть еще и от политических предпочтений руководства Евросоюза.
«Шенгенское соглашение никто не отменял, и если через Грецию туристы поедут в другие страны, эта ситуация будет неприемлема. Будет общее решение по всему ЕС», — добавил он.